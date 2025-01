Frey lancia la Pianese, Pescara battuto nel finale: 3-2

Piancastagnaio (Siena), 19 gennaio 2025 – Secondo successo di fila per una super Pianese che al Comunale batte il Pescara dopo una gara molto emozionante in cui i bianconeri hanno saputo reagire alla rimonta degli abruzzesi.

La prima occasione del vibrante pomeriggio di Piancastagnaio è per il Pescara, con Tonin che riceve in area e poi calcia sull’esterno della rete. Al 21’ le zebrette vanno vicine al vantaggio: Da Pozzo batte a a colpo sicuro, Plizzari gli nega la gioia della rete. Che però è rimandata di poco: Mignani si avventa su una palla vagante in area dopo un errore in uscita del Pescara e scaglia un destro su cui l’estremo difensore non può nulla, 1-0. La Pianese non si ferma e al 38’ trova il raddoppio: Simeoni spizza una rimessa laterale da sinistra trovando libero Proietto che con il mancino trafigge imparabilmente Plizzari per il 2-0. Poco dopo la formazione di Formisano va vicina anche al tris, ma la girata di Mastropietro si spegne a lato di un soffio. In pieno recupero il Pescara va vicino a dimezzare lo svantaggio con una punizione da sinistra su cui Tonin interviene di testa, Polidori però è ben appostato sulla linea e scongiura la rete. Al rientro la Pianese è subito propositiva con Colombo che da sinistra converge e calcia, la conclusione è alta. Il Pescara trova l’occasione per riportarsi in partita al 18’: Bentivegna riceve in area e col destro angola bene il tiro, che si insacca all’angolino. Risposta immediata delle zebrette con Mastropietro che, ben servito in area, calcia col sinistro ma Plizzari è attento. Il Pescara trova il pari al 30’. È ancora Bentivegna a creare i presupposti: il pallone arriva a Dagasso che da due passi non fallisce il 2-2. La Pianese non molla e al 42’ Frey ruba palla e parte in contropiede, servendo al limite Nicoli, il cui tiro è deviato in corner. Sugli sviluppi dell’angolo, Simeoni colpisce più in alto di tutti trovando la risposta di Plizzari, ma sulla respinta è proprio Frey a ribadire in rete siglando il 3-2.

Il tabellino

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Polidori, Indragoli (35’st Masetti), Ercolani; Da Pozzo, Odjer (1’st Colombo), Proietto (42’st Frey), Nicoli; Simeoni; Mastropietro (26’st Nardi), Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Chesti, Spinosa, Sorrentino, Barbetti, Falleni, Pallante. Allenatore Formisano. PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi (1’st Crialese), Brosco, Staver, Letizia; Valzania, Squizzato (12’st Meazzi), Dagasso; Merola (18’st Bentivegna), Tonin (12’st Ferraris), Cangiano (1’st Vergani). Panchina: Saio, Profeta, Giannini, Tunjov, De Marco, Saccomanni, Arena. Allenatore Baldini.

Reti: 25’pt Mignani, 38’pt Proietto, 19’st Bentivegna, 30’st Dagasso, 43’st Frey. Note: ammoniti: Odjer, Polidori, Valzania, Colombo, Meazzi. Spettatori 910. Recuperi: 5 e 4. Angoli: 4 e 2.