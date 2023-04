Estra Siena, si parte Subito trasferta in quel di Grosseto

Al via oggi il campionato di serie C baseball, con l’Estra Siena impegnata in trasferta a Grosseto, contro lo Junior. Per la formazione bianconera tutto riprende da dove era terminato lo scorso campionato, l’ultima domenica di luglio 2022, quando i senesi si sono imposti 6-2 su uno Junior Grosseto che, fino a poco prima, era in lotta per i play off per la promozione in B, poi centrata dall’Arezzo. I bianconeri affronteranno questa nuova stagione con un roster molto differente rispetto a quello dello scorso anno. Cambia anzitutto il manager, con il cubano Barroso sostituito dal giovane Alvarado, venezuelano. Cambiano i volti, con le partenze dei due fratelli Fernandez Matos (in B all’Arezzo) ed il prestito ai Boars Grosseto di Joel Buret, a cui fa da corollario l’importante ritorno di Paul Kendrick Castillejos, lanciatore mancino e prima base, quest’anno tornato disponibile per tutte le partite. L’altra grande novità è l’inserimento nel girone toscano, dopo anni di trasferte in Lazio.