Torna il popolo dell’Eroica: un weekend da sogno su bici d’epoca, tanti vip alla partenza

Gaiole in Chianti, 29 settembre 2023 – Gli sport in televisione per annunciare il grande evento, la conferma sulla presenza dei campioni del pedale e di numerosi personaggi, l’attesa che si fa sempre più frenetica per L’Eroica 2023 di Gaiole in Chianti.

Ci saranno anche Giuseppe Saronni e il polacco Michal Kwiatkowski, mentre è confermata per domenica primo ottobre la diretta Rai dalle 9 alle 9,40 su Rai Tre, e quindi a seguire fino a mezzogiorno su Rai Sport Canale 58.

Una foto dell'Eroica

Gaiole in Chianti è prontissima ad accogliere le migliaia di ciclisti in arrivo da ogni parte del mondo (molti già in zona) per partecipare alla ventiseiesima edizione de L’Eroica, in programma domani sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

Confermato il programma sportivo che riscosse tanto successo lo scorso anno. Sabato 30 settembre (prima partenza alle 4,30) per i ciclisti iscritti ai due percorsi più lunghi, il percorso Eroico per eccellenza, con i suoi 212 chilometri di sviluppo, quasi 4000 metri di dislivello e circa 145 chilometri di strada bianca.

L’altro percorso, più facile (si fa per dire) di “appena” 132 chilometri, oltre 2200 metri di dislivello e 72 chilometri di strada bianca. I più eroici in assoluto partiranno alle 4.30 del mattino, in sella a biciclette costruite prima del 1930 e riportate allo splendore dalla passione e dal lavoro certosino di decine di collezionisti. Tanti di questi al solo scopo di pedalare L’Eroica in autunno.

Domenica 1 ottobre sarà la volta di quelli che hanno meno chilometri nelle gambe da inizio stagione. Si va dai 106 chilometri del percorso Val D’Arbia, agli 81 chilometri del percorso Gallo Nero, fino alla “passeggiata Valle del Chianti” di soli 46 chilometri.

Per tutti le magnifiche colline del Chianti, sabato, della Val d’Orcia, le celeberrime strade bianche della provincia di Siena, le maglie di lana, le biciclette eroiche, cioè le biciclette costruite prima del 1987 che hanno tre caratteristiche dalle quali non si prescinde, pena l’esclusione: fili dei freni esterni, cambio al tubo obliquo, pedali liberi o con le gabbiette.

Gli iscritti sono ben più di 9.000 con il dato interessantissimo dei tantissimi stranieri al via; mai così tanti: “Gli stranieri sono i primi ad arrivare – spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – da giorni alcuni sono già qui a prendere confidenza con le strade bianche”.

Ci saranno a Gaiole in Chianti per L’Eroica 2023, Beppe Saronni, Giovanbattista Baronchelli, Alessandro Ballan, Mary Cressari, Edita Pucinskaite, Gilberto Simoni, Mario Beccia, Simone Fraccaro, Roberto Poggiali, Davide Cassani, Erik Zabel,Giuseppe Saronni e Michal Kwiatkowski, campione del mondo su strada e cronometro, vincitore di tante classiche, tra le quali, due volte le Strade Bianche in Piazza del Campo a Siena. Al via anche Anna Trevisi, professionista della UAE team ADQ. Il programma del lungo week end con L’Eroica 2023 VENERDÌ 29 SETTEMBRE

Ore 14.00 – 16.00 Concorso d’Eleganza Ore 14.30 - Pedalata CICLO CLUB EROICA Ride Bike hosted by Santini Ore 17.00 – 18.00 Concorso Barba & Baffi - Piazza Ricasoli Ore 16.30 - Speech Anna Trevisi con Mary Cressari: Ciclismo femminile eroico e moderno Ore 17.30 - Beppe Saronni parla del "suo" ciclismo - Colnago Stand Ore 17.30 - Partenza MINI EROICA "Luciano Berruti" SABATO 30 SETTEMBRE

PARTENZE Ore 04.30 - Lungo “L’EROICA” Km 209 riservato biciclette antecedenti anni 1930 Ore 05.00 – 06.00 Lungo “L’EROICO” Km 209 Ore 06.00 – 07.00 Medio “CRETE SENESI” Km 135 Ore 09.30 - 11.30 EROICI A PIEDI – Camminata tra cultura, paesaggio ed enogastronomia DOMENICA 1 OTTOBRE

PARTENZE Ore 7.00 – 7.30 Medio “CENTO” Km 106 Ore 8.00 – 9.30 Medio “GALLO NERO” Km 81 Ore 8.00 – 9.30 Corto “LE VALLI DEL CHIANTI” Km 46 Ore 09.30 - 11.30 EROICI A PIEDI – Camminata tra cultura, paesaggio ed enogastronomia