Duccio Marsili conquista il titolo italiano

La sezione Pattinaggio Corsa (nella foto) della Polisportiva Mens Sana 1871 sfreccia sulla pista di San Benedetto del Tronto con Duccio Marsili che conquista il titolo di Campione Italiano nella gara 1giro sprint. Con questo traguardo il giovane biancoverde si conferma ancora una volta una delle punte di diamante dello sport rotellistico senese. La competizione, svoltasi nei giorni scorsi, è stata completata dall’ottima performance di Gabriele Cannoni che è salito sul terzo gradino del podio nella prova dei 10.000 metri a punti. I biancoverdi Ilaria Tanganelli e Tommaso Fantini si sono inoltre messi in tasca una doppia medaglia d’argento nella Categoria Master. A scendere in pista nei prossimi giorni saranno le Categorie Ragazzi e Allievi. Le loro prove nel Circuito di Terni saranno necessarie per completare il Campionato Italiano su Strada 2023 della Polisportiva senese.

Nella competizione andata in scena nella località marittima delle Marche hanno gareggiato con i colori biancoverdi Lucrezia De Palma, Giorgia Bormida, Giorgia Valanzano (Categoria Assoluta Femminile), Duccio Marsili, Gabriele Cannoni e Benjamin Voltolini (Categoria Assoluta Maschile). Poi anche Chiara Orlandini, Sofia Guerrini, Margherita Meucci, Margherita Mighi e Brian Borges (Categoria Juniores). Al successo dell’intera squadra, che ha superato i 1000 punti, hanno contribuito anche le performance dei Master con i due argenti di Ilaria Tanganelli e Tommaso Fantini e il quarto posto di Francesco Andreini. Ad accompagnare gli atleti biancoverdi fino a San Benedetto del Tronto sono state come sempre Laura Perinti, direttore tecnico della sezione, e l’allenatrice Giulia Soggiu.