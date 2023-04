Dopo il Catanzaro Storico traguardo per la Feralpisalò

La seconda squadra a raggiungere il Catanzaro in serie B è stata la Feralpisalò (girone A). Per la società gardesana si tratta della prima storica avventura nella seconda divisione. Agli ordini di mister Stefano Vecchi anche un ex bianconero, Simone Icardi. Nel girone B, invece, i giochi sono ancora aperti: in testa alla classifica la Reggiana, con 77 punti, inseguita dall’Entella a 75; al terzo posto, più defilato, il Cesena a 73. A due giornate dalla fine tutto può accadere: nelle prossime due giornate la capolista affronterà l’Olbia in trasferta e l’Imolese in casa; i liguri la Recanatese in casa e poi la Robur al vecchio Rastrello. L’Entella quindi, potrebbe giocarsi proprio a Siena la promozione: da vedere come andrà il prossimo turno. E a proposito di promozioni, farà parte della prossima serie C il Sestri Levante (girone A) che ha centrato l’obiettivo a quattro giornate d’anticipo, seguendo le orme del Catania. Tra le fila dei liguri l’ex attaccante bianconero Giordano Conti e Maiko Candiano che ha giocato nel settore giovanile del Siena per due stagioni (ha anche vestito la casacca della Pianese nella stagione 202021).