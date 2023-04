De Angeli della sezione di Milano dirigerà la partita domani al Franchi

Sarà l’arbitro Luca De Angeli della sezione di Milano a dirigere domani sera al Franchi la partita tra il Siena e il Gubbio (fischio di inizio alle 20,30). Gli assistenti saranno Franco Iacovacci della sezione di Latina e Simone Asciamprener Rainieri della sezione di Milano; quarto ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo. De Angeli ha un precedente con la Robur, la gara Siena-Montevarchi 1-3 del campionato 202021. La partita sarà trasmessa in diretta, oltre che streaming sulla piattaforma Eleven Sport, anche su Sky, ma in modalità diretta-gol.

Il match del Franchi è valido la 36ma giornata del girone B: la stagione regolare sta ormai volgendo al termine, il sipario calerà tra tre turni, poi sarà il tempo dei play off e dei play out. Eppure il calendario può offrire ancora tante sorprese, a partire dalla lotta promozione dove l’Entella è riuscita a rimontare la Reggiana e adesso ha in mano il proprio destino: i punti sono gli stessi (74), ma i liguri sono in vantaggio negli scontri diretti, tre vittorie e sarà serie B. La squadra di Volpe, tra l’altro, all’ultima giornata, verrà a far visita proprio alla Robur (prima affronterà la Lucchese in trasferta e la Recanatese in casa, mentre la Reggiana se la vedrà con la Fermana in casa, con l’Olbia in trasferta e con l’Imolese in casa). Ha da rammaricarsi il Cesena terzo, lontano 4 punti. Anche per il quarto posto la lotta è ferrata con Gubbio, prossimo avversario del Siena, Carrarese e Ancona che ambiscono allo stesso risultato. La Recanatese e la Fermana, invece, possono ancora sperare in un piazzamento play off. Nella parte bassa è spacciato il Montevarchi. Questi i match del 36° turno: alle 14,30 Torres-Carrarese; alle 18 Alessandria-Ancona; alle 20,30, oltre a Siena-Gubbio, Lucchese-Entella, Pontedera-Montevarchi, Recanatese-Olbia, Reggiana-Fermana, Rimini-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Cesena, Vis Pesaro-Imolese.