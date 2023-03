Da Roccaraso all’Abetone L’asso pigliatutto dello sci

Senese, con la passione per lo sport e la preparazione atletica ma soprattutto quella per lo sci, tanto da essere secondo Maestro di sci di Siena, dopo Andrea Santini. Franco Maggiorelli, classe 1957, si gode un finale di stagione agonistica che la ha visto protagonista sulle nevi in giro per l’Italia con ottimi risultati. "Sono reduce dalla gara di Roccaraso, in Abruzzo, dove ho vinto la Coppa Italia del Circuito Master, sia quella di slalom che quella di gigante nel mio raggruppamento. Prima avevo gareggiato all’Abetone nella Coppa del Mondo a tappe e nel campionato italiano di slalom gigante a Corno alle Scale, in Emilia".

Tante competizioni rese possibili dal grande impegno e dall’altrettanto grande passione per questo sport. "Si, indubbiamente. Le mie specialità sono il gigante e il super gigante ma in generale adoro questo sport da quando sono ragazzo, e lo pratico a livello agonistico da quando avevo 24 anni circa, ovvero dopo aver giocato a pallavolo". Non deve essere stato facile conciliare gli impegni professionali con la passion per lo sci e la montagna.

"Sicuramente ci sono state nel tempo grosse difficoltà logistiche personali e professionali. Lavoro nella preparazione atletica in una palestra, al San Minato e al Costone Basket Femminile. Questo mestiere mi ha permesso di restare in forma, nonostante una valanga, è il caso di dirlo, in infortuni vari, anche recenti. Rispetto ai colleghi maestri di sci che vivono in località montane o comunque più vicini alle piste rispetto a me non è stato facile logicamente ma ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e supportato nel mio percorso sulla neve, sia da atleta che da Maestro. Adesso - ha concluso Maggiorelli - mi prepare al finale di stagione con le gare regionali in programma a breve e soprattutto alla prossima, che inizia già in estate sui ghiacciai, insieme agli amici ed appassionati che con me condividono questa passione, ovvero Paolo Brogi e Alessandro Persa, che insieme anche ad altri portano il nome dello Sci Club Siena in giro per l’Italia".

Guido De Leo