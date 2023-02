Costone-Mens Sana: derby da brividi La carica dei due coach Ricci e Binella

"Stiamo bene, la squadra è motivata e concentrata. In partite come questa le motivazioni non possono mancare". Con queste parole il coach del Vismederi Costone Daniele Ricci (nella foto) presenta il derby con la Mens Sana, in programma al PalaOrlandi alle ore 18. "Il derby è una sfida diversa dal solito – prosegue – ma non ho alcun dubbio sul fatto che il gruppo sia pronto anche a questo ostacolo. È ovvio che in una stracittadina entrano in ballo motivazioni particolari, ma noi dovremo essere bravi a non farci condizionare negativamente e sfruttare solo le emozioni positive". Costone-Mens Sana negli ultimi anni è tornato ad essere un appuntamento fisso della pallacanestro senese, dopo che la sfida era mancata per più di 50 anni dalle scene sportive cittadine. In C Silver, sfide sempre avvincenti e importantissime: due anni fa la Mens Sana ebbe la meglio in entrambe le contese; nella passata stagione fu il Costone ad imporsi sia all’andata che al ritorno, acquisendo così un vantaggio decisivo per la vittoria finale del campionato. "Per me si tratta del primo derby in veste di allenatore della prima squadra – racconta ancora coach Ricci –. Per anni la Mens Sana è stata un modello da seguire, riuscendo ad imporre il proprio dominio in Italia. Oggi però scendiamo in campo sullo stesso parquet e domani ce la giochiamo alla pari. Anche a livello di classifica". Sono infatti importantissimi i due punti che il derby mette in palio: all’andata furono i biancoverdi ad imporsi con uno scarto di 9 punti. Anche se oggi la squadra della Piaggia appare a dir poco trasformata rispetto a quella dell’andata. In graduatoria il Costone sopravanza di 2 punti la Mens Sana (che ha una partita in meno): una vittoria costoniana significherebbe acquisire un vantaggio molto importante nella corsa ai playoff. "È una sfida importante, ma sfido io a trovare una partita di questo campionato che non sia a suo modo decisiva – conclude coach Ricci -. Da questo punto di vista dobbiamo metterci nell’ordine delle idee che ogni gara è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo finale".