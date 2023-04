Ceriello di Chiari l’arbitro designato Si gioca alle 17,30

Sarà l’arbitro Emanuele Ceriello della sezione di Chiari ad arbitrare sabato la partita Fiorenzuola-Siena in programma allo stadio Comunale alle 17,30. Gli assistenti saranno Giuseppe Lipari della sezione di Brescia e Andrea Rizziello della sezione di Casarano. La sfida è valida la 37ma giornata del girone B, la penultima della stagione regolare. Gli incontri andranno in scena tutti in contemporanea: a 180 minuti dalla fine il prossimo turno potrebbe celebrare i primi verdetti, sia nella parte alta che in quella bassa della classifica.

I match in programma, oltre a Fiorenzuola-Siena: Ancona-Rimini, Montevarchi-Alessandria, Carrarese-Lucchese, Cesena-Pesaro, Fermana-Pontedera, Gubbio-Torres, Imolese-San Donato Tavarnelle, Olbia-Reggiana, Entella-Recanatese.

L’attuale classifica: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Gubbio e Carrarese 59; Pontedera 56; Ancona 55; Siena 49; Lucchese 48; Rimini 46; Fermana e Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40; Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; San Donato Tavarnelle 34; Imolese 32; Montevarchi 27.

Classifica marcatori: Corazza e Ragatzu 18; Santini 15; Capello 14; Paloschi, Merkaj e Sbaffo 13.