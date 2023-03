Carrarese in gran forma dopo le difficoltà

La Carrarese, che attende la Robur domenica, vive un ottimo momento di forma e dopo la sconfitta dell’Ancona nel posticipo di lunedì sera contro il Cesena ha mantenuto la quarta posizione in classifica. Un piazzamento che un mese fa sembrava un miraggio per una squadra, ricchissima di ex bianconeri, che viveva un momento di difficoltà. Poi la rinascita e un filotto importante nel girone di ritorno che rendono il derby di domenica, oltre che una grande classifica toscana di serie C, un match importante per la classifica. A proposito di ex, Niccolò Giannetti, cresciuto nella Robur e senese doc tornerà a disposizione domenica.