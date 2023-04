Buone notizie arrivano dall’infermeria Luca Crescenzi è nuovamente in gruppo

Almeno dal campo, ieri mattina, è arrivata una buona notizia: Luca Crescenzi (nella foto), alle prese nelle scorse settimane con un problema al ginocchio, ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. Per la trasferta di sabato a Fiorenzuola – al Comunale calcio di inizio alle 17,30 – dovrebbe pertanto essere disponibile e pronto a riprendersi il posto al centro della difesa a fianco di Riccardi. Anche Franco e De Paoli stanno accelerando per poter tornare abili e arruolabili prima della fine del campionato: per il difensore e per l’attaccante, ieri, lavoro atletico specifico. Ancora terapie, invece, per Petrelli il cui rientro, quindi, appare lontano. Sarà della partita Castorani, di rientro dal turno di squalifica scontato nella gara contro il Gubbio: i bianconeri diffidati, quindi a rischio stop forzato, sono Collodel e Frediani. All’Acquacalda, per la squadra, una seduta singola che si è aperta con una fase di attivazione atletica seguita da esercizi di tecnica dinamica. Quindi, i bianconeri sono stati impegnati in un ampio lavoro tattico di reparto ed esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con la consueta partitella a tema in campo ridotto. I tiri in movimento hanno chiuso la mattinata. Gli allenamenti della Robur proseguiranno oggi con l’ultima sessione di preparazione, domani è in programma la seduta di rifinitura.