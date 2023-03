Gioia Mens Sana, espugnata San Giovanni Valdarno dopo un tempo supplementare: 84-89

Per Tognazzi 17 punti

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 25 marzo 2023 – Ancora senza i due lunghi Buca e Lazzeri la Mens Sana Siena espugna San Giovanni Valdarno dopo 45 minuti combattutissimi con continui capovolgimenti di fronte.

In avvio i biancoverdi sono trascinati da Sabia, 6-6. Il vantaggio biancoverde lo firma Tognazzi subito dopo con due canestri di fila, 6-11. I padroni di casa però non mollano e tornano presto a contatto, 14-15. Il 2/2 dalla lunetta di Bianchi vale il ritorno avanti delle Synergy (7’). Dopo 10’ piuttosto confusionari la Mens Sana è sotto di due. Il secondo parziale inizia con maggiore fluidità in attacco dei biancoverdi che però concedono troppi secondi tiri ai padroni di casa, che restano in scia, 26-29. Poi entra in scena Iozzi. Prima segna la tripla del +6, subito dopo recupera la palla in difesa che vale il contropiede vincente di Tognazzi, +8 Siena.

Valdarno reagisce, ma la Mens Sana torna con un doppio possesso di vantaggio, 30-37. Il vantaggio tocca la doppia cifra nel finale del parziale con capitan Pannini, 39-49 a 2’ dalla sirena dell’intervallo lungo. Il 5-0 di parziale della Synergy viene replicato dai biancoverdi che a metà gara sono in controllo, 44-52. Nei due minuti abbondanti del terzo parziale arriva un 11-2 di parziale Synergy che cambia l’inerzia della gara, 55-54. Binella chiama time out ma l’emorragia è aperta e il vantaggio dei padroni di casa tocca il +6. Tognazzi accorcia e Siena torna sotto di 2, 62-60. Elez (44 punti personali sugli 84 totali di squadra) è un rompicapo per la difesa mentre Menconi non è al top e si fa male, cadendo, anche Tognazzi che non rientrerà più.

La Mens Sana a dieci minuti dalla fine è sotto di 4. Il quarto conclusivo si apre con la bomba di Empilo che vale il -1. Ma è un fuoco di paglia perché gli altri possessi stentano a decollare, 70-67. Ci pensa ancora Empilo a siglare la parità a quota 70, mentre Benincasa incappa in un antisportivo molto pesante. Elez domina sia sotto canestro che dalla distanza, +6 Synergy a 5’ dalla sirena. Le difficoltà offensive proseguono e Valdarno ne approfitta: 78-72. Il ritorno in parità arriva con una rimonta più di nervi che di tecnica guidata da uno stoico Menconi che vale l’over time.

Nel tempo supplementare le squadre hanno poca lucidità e non segna nessuno per 2 minuti abbondanti. Sabia porta avanti i suoi di 1, Ceccherini replica, 84-83 Valdarno. Poi la Mens Sana è concentrata in difesa e lucida ai liberi, vero tallone d’Achille della stagione: di Iozzi e Menconi i canestri decisivi per due punti pesantissimi in chiave playoff. Giovedì nel recupero altra trasferta, stavolta ad Altopascio.



SYNERGY VALDARNO – MENS SANA 84-89 dts (24-22; 44-52; 68-64; 81-81)

SYNERGY: Mesina ne, Privitera ne, Volpe 9, Marchionni 6, Bianchi 15, Elez 44, Diaw 2, Fabrizi ne, Ceccherini 2, Mancini ne, Morales, Bantsevich 6. Allenatore Vadi

MENS SANA: Pannini 10, Iozzi 15, Menconi 12, Benincasa 8, Empilo 8, Milano 2, Sabia 14, Bovo, Tognazzi 17, Bacci 3. Allenatore Binella