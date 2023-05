Al via oggi il primo turno dei play off

Andrà in scena questa sera il primo turno della fase nazionale dei play off che vedrà entrare in scena le squadre classificatesi al terzo posto nella stagione regolare, ovvero Lecco, Entella e Pescara, oltre al Vicenza, vincitrice della Coppa Italia. Gli incontri sono tutti in programma alle 20,30 e sono visibili su Eleven Sport e Dazn. Queste le gare di andata: Audace Cerignola-Foggia (diretta Sky); Pro Sesto-Vicenza (diretta Sky); Virtus Verona-Pescara (diretta Sky); Gubbio-Entella (diretta Rai Play) e Ancona-Lecco. Le sfide di ritorno sono in programma, sempre con start alle 20,30, lunedì.

A giocare il ritorno tra le mura amiche sono quindi le teste di serie che avranno la possibilità di qualificarsi al secondo turno dei play off nazionali anche in caso di parità di punti e di reti (senza la disputa dei tempi supplementari). Al secondo turno entreranno in gioco le squadre classificatesi al secondo posto al termine della regular season: Pordenone, Cesena e Crotone (sabato 27 maggio la gara di andata e mercoledì 31 maggio la gara di ritorno). Al via poi la fase finale.