Siena, oggi il Memorial Adriano Fiorini

Siena, 30 settembre 2023 – Il calcio dei “cittini” protagonista oggi sabato 30 settembre: ad organizzare ed ospitare l’evento, l’A.S.D. Marciano Robur. Sul rettangolo verde i “piccoli campioni” degli anni 2015-2016 per un’iniziativa di sport che sarà anche memoria e solidarietà. Presenti, per il Siena F.C., il direttore sportivo Simone Guerri insieme al centrocampista Lorenzo Lollo

Il calcio dei più piccoli protagonista a Siena. Sarà una giornata di sport, memoria e solidarietà quella pensata da A.S.D. Marciano la società che ha al vertice Massimo Ricucci. Proprio lui ha presentato l’iniziativa: “Siamo felici di organizzare un evento che coinvolge bambini e famiglie. Dedotte le spese, proveremo a devolvere un contributo all’organizzazione di volontariato QuaViO che è vicina ai malati oncologici che sono nell’ultimo ma fondamentale tratto della vita. In più ricorderemo un uomo che ha dedicato la vita agli altri, ai suoi pazienti: il dottor Fiorini”.

Più di 100 bambini, 8 squadre. Ad accogliere tutti, nella cerimonia di benvenuto prevista per le 9, insieme alla moglie del dottor Fiorini e al figlio Duccio, il direttore sportivo di Siena F.C. Simone Guerri che porterà il saluto della società. Il centrocampista Lorenzo Lollo parteciperà alla cerimonia finale di premiazione in programma a partire dalle 17.45. Saranno in campo Sinalunghese, Buonconvento, San Miniato, Castellina Scalo, Colligiana, Sansovino, Marciano A e Marciano B.

Sorrisi ed emozioni, dentro e fuori dal campo. Queste le parole di Duccio Fiorini: “Io e mia madre abbiamo accolto con piacere l’invito che ci è stato rivolto da A.S.D Marciano e da QuaViO odv. Saremo felici di ricordare la figura del babbo nell’ambito di un’iniziativa che è molto vicina a quelli che, per tutta la vita, sono stati i suoi valori di riferimento: amore per lo sport, altruismo e rispetto. La maglia del Siena è per noi ricordo vivo: lui l’ha indossata”.

Anche la presidente di QuaViO, Vanna Galli, ha voluto esprimere il proprio pensiero: E’ bellissimo sentire l’abbraccio solidale nell’ambito di un’iniziativa come questa. Saremo felici di fare percepire tutto il senso della nostra gratitudine al Marciano, alla famiglia Fiorini, al Siena F.C.: quello che ci verrà donato lo metteremo, come sempre, a disposizione dei nostri pazienti fragili”.

Tra le realtà coinvolte Anioc delegazione di Siena (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) che sarà protagonista di un momento di riflessione con ragazzi e mister. L’invito alla partecipazione sarà anche rivolto a rappresentanti della Contrada Priora della Civetta alla quale il dottor Adriano Fiorini era legatissimo e di cui faceva parte.

Sullo sfondo tanti fanciulli che si contenderanno la vittoria finale in un sabato in cui, siamo sicuri, hanno già vinto tutti.