Siena, maxi sequestro di droga: trovati 20 chili cocaina in un casolare. Due arresti

Siena, 2 maggio 2023 - Maxi-sequestro di oltre 20 chili di cocaina e due arresti in flagranza in un casolare della provincia di Siena da parte della guardia di finanza. Il carico di droga era nell'auto di un albanese residente nella Val d'Elsa che ha richiamato l'attenzione di una pattuglia quando ha svoltato per strade secondarie dove procedeva a tutta velocità. L'uomo era da qualche tempo sotto osservazione e i finanzieri lo hanno seguito fino all'aia di una casa di campagna presidiata da un cane di razza Rottweiler. La perquisizione dell'auto ha permesso di scoprire i 20 chili di cocaina ma anche di risalire velocemente all'altro arrestato, un italiano che vive in quel cascinale. La successiva perquisizione del casolare infatti ha fatto scoprire all'interno un "laboratorio della droga", in cui erano presenti solventi, reagenti di vario genere e denaro contante proveniente dal giro di spaccio, nonché ulteriori 200 grammi di cocaina, hashish e panetti da laboratorio. I due uomini ora sono in carcere a Siena, su disposizione del pm di turno Silvia Benetti, con l'accusa di traffico di stupefacenti. I finanzieri hanno sequestrato anche telefoni, alcuni erano criptati, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, tra cui bilancini di precisione, e la stessa auto.

