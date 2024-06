Siena, il Pd consolida il primato. Sarracino: “Segnale alla sindaca”. Tucci: “Risultato con luci e ombre”

Siena, 11 giugno 2024 – Se la sfida principe nel capoluogo doveva essere il testa a testa per il primato tra Pd e Fratelli d’Italia, la partita si è risolta ampiamente a favore dei Dem che hanno ampliato il divario con la seconda forza dello schieramento. Ma è anche vero che Fratelli d’Italia cresce ancora e tocca il suo massimo storico, al 26,9 per cento, sebbene distante quasi otto punti dal Partito democratico. Un dualismo che lascia tutte le altre forze sotto le due cifre, con Alleanza Verdi Sinistra che ripete il buon risultato nazionale al 7,4 per cento, i 5 Stelle in costante arretramento, Forza Italia e Lega che continuano a contendersi il secondo posto nello schieramento di centrodestra a colpi di decine di voti, come accade ormai in tutte le consultazioni.

«Il Pd è il partito più votato a Siena – commenta Marco Sarracino, commissario dell’Unione comunale Pd –. Innanzitutto voglio ringraziare gli 8131 cittadini che ci hanno premiato, i nostri volontari che hanno condotto una straordinaria campagna elettorale, il gruppo dirigente e ovviamente i nostri candidati. Ci siamo presentati ai senesi con una proposta politica credibile, innovativa, frutto di una importante conoscenza del territorio".

Per Sarracino è anche "un segnale fortissimo nei confronti dell’amministrazione comunale, le cui forze politiche sono nettamente inferiori al dato dei partiti di centrosinistra. La sindaca dovrebbe prendere atto di questa debacle, che certifica come la sua giunta sia totalmente disconnessa dai problemi di Siena. Stiamo ricostruendo un partito innanzitutto umile e i risultati si vedono. Dalla settimana prossima riprenderà il nostro percorso, con il lancio di una conferenza organizzativa, che sarà un altro appuntamento importante per i nostri iscritti e per la città".

Enrico Tucci, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, non si nasconde: "Avevo lanciato la sfida per diventare il primo partito perché in politica non bisogna avere paura di porsi obiettivi ambiziosi. Oggi facciamo i complimenti al Pd per il risultato, sta 1-0 per loro e rigiochiamo la partita alle regionali".

E Michele Capitani, assessore della giunta Fabio: "Questi risultati ci stimolano a fare sempre meglio e invitano sempre più alla compattezza il centrodestra nel buongoverno della città". E in definitiva, per Fratelli d’Italia, "questo è un risultato tra luci e ombre", osserva Tucci, che ringrazia "elettori, scrutatori e forze dell’ordine". E l’obiettivo rilanciato: "Noi continueremo a lavorare per essere il primo partito nel capoluogo".