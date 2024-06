Radicofani ha già (virtualmente) il nuovo sindaco. Grazie all’affluenza

Radicofani (Siena), 9 giugno 2024 – C’è già un sindaco “virtuale”, o meglio virtualmente eletto, in provincia di Siena. Si tratta di Francesco Fabbrizzi, sindaco uscente di Radicofani, unico candidato. In questi casi per essere eletti servono due requisiti: l’affluenza deve superare il 40% più uno dei voti, e questo risultato è già stato centrato alle 12 quando a Radicofani l’affluenza era al 43,1%. Il secondo requisito è che il 50% dei voti espressi sia valido. Risultato: bisognerà ovviamente aspettare lo spoglio di lunedì (inizio alle 14) per avere la conferma, ma Fabbrizzi può essere piuttosto tranquillo del suo risultato...