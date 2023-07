Gonnelli smentisce la sua candidatura

Colle di Val d'elsa, 30 luglio 2023 - "Il professor Stefano Gonnelli smentisce con forza la candidatura a sindaco di Colle di Val d’Elsa, così come la vicinanza o l’appartenenza a qualsivoglia schieramento politico, che si è visto indebitamente attribuire". La netta smentita è dello studio legale che cura gli interessi del professore, in relazione all’articolo del 28 luglio "A Colle sta impazzando il totosindaco", che riportava le voci circolanti in città sulle prossime candidature a sindaco. "L’articolo viene ritenuto dal professor Stefano Gonnelli lesivo del suo nome, della sua immagine e della sua riservatezza – prosegue la nota – Inoltre è del tutto contrario a verità, riportando circostanze false ossia la candidatura a sindaco del nostro assistito, nonché la presidenza da parte dello stesso della società scientifica Siommmss".