Elezioni, a Siena oltre 43mila alle urne. Seggi aperti oggi e domani

Siena, 14 maggio 2023 - Sono 43.365 i cittadini senesi chiamati alle urne oggi e domani per l’elezione diretta del sindaco e rinnovo del consiglio comunale di Siena. Sono 20.186 i maschi e 23.179 le femmine, con 170 diciottenni che per la prima volta potranno recarsi alle urne (93 maschi e 77 femmine), i più giovani sono due maschi nati il 14 maggio 2005. Si vota in due giorni: oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15, a seguire inizierà lo spoglio. Fra quindici giorni si replica per il ballottaggio.

Ieri l’insediamento dei seggi senza segnalazioni di problemi. Per votare bisognerà recarsi alla sezione di appartenenza con documento d’identità valido e tessera elettorale. Durante i giorni e gli orari del voto sarà possibile ritirare la tessera elettorale, anche senza appuntamento, all’ufficio demografico (via di Salicotto, 6) e all’ufficio decentrato (via B. Tolomei 7) del Comune.

Oggi e domani dalle 7 alle 23 gli elettori possono inoltre richiedere la propria tessera elettorale o il duplicato anche ai seggi della scuola elementare ‘G. Pascoli’, la scuola elementare ‘F. Tozzi’ e l’auditorium in piazza della Costituzione a San Miniato.

Da tenere presenti gli spostamenti di alcune delle cinquanta sezioni, per l’indisponibilità dei locali abituali. La sezione 41 è stata trasferita dalla scuola dell’infanzia in strada di Ginestreto alla ex scuola elementare in strada di Monastero, e le sezioni 12, 13 e 47 dalla scuola elementare Simone Martini in via Duccio di Boninsegna 55 alla scuola secondaria Mattioli in via Duccio di Boninsegna 7.

Per permettere l’allestimento dei seggi, le scuole dell’infanzia Anna Maria Enriques Agnoletti e Raggio di Sole (Costalpino) saranno chiuse fino a martedì 16.

Possono esercitare il diritto al voto assistito i ciechi, gli amputati nelle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con un accompagnatore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Il servizio trasporto disabili ai seggi sarà garantito dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani previo appuntamento. Per tutti coloro che hanno comprovate difficoltà di deambulazione sono consentiti il transito in Ztl in via Campansi (varco Garibaldi e varco Camollia) e in piazza San Francesco (varco Ovile e varco Vallerozzi) e la sosta in prossimità degli stessi seggi per il tempo strettamente necessario al voto.

Mentre il voto domiciliare è previsto solo per gli elettori affetti da un’infermità che ne rende impossibile l’allontanamento dall’abitazione e che abbiano presentato apposita domanda. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web www.comune.siena.it o contattare l’Ufficio elettorale ai numeri 0577-292104, 292234, 292477, 292394.