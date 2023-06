Siena, primo consiglio comunale. Scelto il presidente. Il sindaco: “Tanti dossier sul tavolo”

Siena, 19 giugno 2023 – ''Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana''. Con questa formula il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento di questa mattina, lunedì 19 giugno, così come previsto dalla legge.

Il primo cittadino ha successivamente comunicato al Consiglio Comunale la composizione della giunta comunale. Nominati Michele Capitani (vicesindaco con deleghe a urbanistica, edilizia privata, digitalizzazione e semplificazione edilizia), Massimo Bianchini (deleghe a lavori pubblici, strade e nuove opere, patrimonio), Giuseppe Giordano (deleghe a sanità, servizi informatici e sviluppo digitale, giustizia paliesca), Vanna Giunti (deleghe a turismo, commercio e attività produttive, sito Unesco, rapporti con l'Università), Lorenzo Lorè (deleghe a servizi all'infanzia, istruzione, formazione e sport, edilizia sportiva ed edilizia scolastica), Barbara Magi (deleghe ad ambiente, decoro urbano, manutenzione aree verdi e protezione civile), Micaela Papi (deleghe a servizi sociali e politiche della casa, politiche giovanili, pari opportunità, volontariato e terzo settore), Riccardo Pagni (deleghe a bilancio e tributi, entrate, fondi europei), Enrico Tucci (deleghe a personale, partecipate, mobilità e trasporti, sicurezza e Polizia Municipale). Il sindaco Nicoletta Fabio ha riservato a se stesso le deleghe cultura e Palio.

Il consiglio ha poi eletto alla prima votazione il consigliere Davide Ciacci (lista Nicoletta Fabio Sindaco) quale presidente del consiglio comunale. Ciacci è stato eletto con ventidue voti, undici sono risultate le schede bianche.

“E' un onore per me presiedere questa assemblea – ha detto Ciacci – Spero di instaurare con tutti collaborazione e dialogo. Quello di presidente è un incarico di grande responsabilità, garantisco impegno, serietà, spirito di servizio, onestà e scrupoloso rispetto delle regole e di tutti i consiglieri, in continuità con chi mi ha preceduto. Le mie energie saranno rivolte a mettere in pratica i valori che in questi ultimi cinque anni hanno caratterizzato questa assemblea dove si realizza la democrazia affinché questo contesto sia la casa della buona politica.