Antonio Tajani a Siena: “Nicoletta Fabio sarà un ottimo sindaco”

Siena, 22 aprile 2023 – "Nicoletta Fabio sarà un ottimo sindaco”. Parola del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita oggi a Siena per sostenere la professoressa e candidata sindaca per il centrodestra.

"Il mio giudizio sul sindaco uscente di Siena Luigi De Mossi – ha sottolineato il ministro – è positivo. Poi la coalizione unita, che è una priorità, ha deciso di puntare su una donna, il centrodestra rimane unito”.

17 foto (Foto Paolo Lazzeroni)

Tanti i temi toccati dal vice premier. Dalle condizioni di salute di Silvio Berlusconi alla Festa del 25 Aprile, fino alla situazione in Sudan. Sul Pnrr, ha sottolineato Tajani, “Forza Italia è convinta che si debbano utilizzare tutti i fondi messi a disposizione dall'Unione europea e che è necessaria una flessibilità per poter adeguare i progetti che erano stati presentati in occasione della crisi del coronavirus alla quale è seguita quella legata alla guerra in Ucraina. Ecco perché noi riteniamo che debbano essere portati dei cambiamenti in accordo con la Commissione Ue, che si è già detta disponibile ad accogliere una certa flessibilità”.