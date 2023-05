Poggibonsi, scontro di gioco: calciatore 18enne in prognosi riservata

Poggibonsi, 11 maggio 2023 – È ricoverato in prognosi riservata un calciatore diciottenne, trasportato in codice 3 al Policlinico Le Scotte di Siena dopo uno scontro aereo di gioco durante un allenamento, nel pomeriggio intorno alle 18, presso gli impianti sportivi Virtus a Poggibonsi, in via San Gimignano. Sul momento, in seguito all'accaduto, il ragazzo non ha perso i sensi e niente lasciava supporre l'insorgere di problemi molto seri.

Aveva picchiato la testa, ma sembrava uno dei tanti episodi «normali» che si verificano tra giocatori intenti a contendersi un pallone alto. Al rientro negli spogliatoi, invece, il giovane si è sentito male, accasciandosi. Da lì i soccorsi, l'arrivo dell'automedica e di una ambulanza della Misericordia di Poggibonsi per il trasferimento alle Scotte.