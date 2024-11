Siena, il corteo contro la chiusura della Beko

Siena, 25 novembre 2024 – In quattrocento hanno manifestato stamani a Siena nel corteo organizzato dai sindacati contro la scelta di Beko Europe di chiudere a fine 2025 il sito cittadino in viale Toselli, che occupa 299 lavoratori. Presenti alla mobilitazione, iniziata dalla zona de La Lizza e conclusa con un comizio in piazza Salimbeni, dipendenti ed ex dipendenti dell'azienda, rappresentanze sindacali, membri locali delle sigle di Cgil, Cisl, Uil e Cobas, associazioni del territorio. Presenti anche i sindaci del Senese tra cui il primo cittadino del capoluogo Nicoletta Fabio.

In corteo anche la presidente della Provincia Agnese Carletti, i parlamentari di riferimento del territorio (Francesco Michelotti di FdI e Silvio Franceschelli del Pd), l'europarlamentare del Pd Dario Nardella, l'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini, il segretario regionale Dem Emiliano Fossi e consiglieri del centrodestra e del centrosinistra del Comune di Siena. "Non molliamo mai", "Lavoro, lavoro", "Siena torna a lavorare", "la gente come noi non molla mai" gli slogan dei manifestanti che hanno anche cantato l'inno di Mameli e la Marcia del Palio. A portare un saluto agli operai anche il cardinale e arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice, che ha mandato un messaggio di vicinanza ai lavoratori di Beko. Nel pomeriggio il tavolo istituzionale in Provincia, per trovare una soluzione concreta alla chiusura del sito di viale Toselli e cercare nuovi investitori.