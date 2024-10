Beko, Nardella: “Portiamo la vertenza in Europa”

Siena, 31 ottobre 2024 – "Con alcuni colleghi mi appresto a presentare un'interrogazione alla Commissione Europea, in particolare il settore economico ed industriale, per chiedere come lo stesso organo intende intervenire sul mercato comunitario" sulla vertenza di Beko "visto che questa congiuntura è legata anche al tema dei consumi e ai costi energetici. E quindi non è una dinamica solamente locale", lo ha affermato l'eurodeputato del Pd Dario Nardella a margine dell'incontro con alcuni dei lavoratori senesi di Beko, la rsu del sito, che si trova in viale Toselli, e i rappresentanti dei sindacati di categoria locali di Cgil, CIsl e Uil. Presenti anche gli esponenti dem del consiglio comunale di Siena e il consigliere regionale Anna Paris.

"Sicuramente interesseremo la Commissione Europea sul tema - ha detto ancora Nardella - perché questo stabilimento di Siena è inserito in una filiera industriale di un grande gruppo che ha molti siti". E ancora: "Per noi è importante portare la vertenza Beko a Bruxelles. Ma inoltre, grazie ai contatti che ho costruito con la Turchia, chiederò di vedere i vertici di Arcelik a Bruxelles, in modo da affrontare la questione a livello diretto con chi ha la proprietà della holding e che controlla il gruppo di cui fa parte Beko".

Prosegue Nardella: "Per la mia esperienza di sindaco so che non bisogna perdere tempo e andare alla fonte. E quindi dobbiamo prendere contatto con chi è in grado di assumere decisioni, visto che, nonostante lo sforzo di istituzioni e sindacati, il management locale non sta dando risposte esaustive".