Vitap, nuovo confronto. Oggi summit in Comune

Vertenza Vitap a Poggibonsi: si incontrano oggi il Comune, l’azienda e le organizzazioni sindacali. È il momento del confronto tra le parti, dunque, dopo gli scioperi con presidio indetti da Fiom Cgil e Fim Cisl, alla luce della disdetta da parte di Vitap della quattordicesima mensilità e dell’integrativo aziendale. Una questione che interessa 42 lavoratori della sede di via Pisana della ditta attiva fin dagli anni Cinquanta nel settore della produzione delle macchine per il legno. Tenere accesi i riflettori, dopo la rottura delle relazioni sindacali: un intento manifestato nei giorni scorsi dall’opposizione civica in Consiglio comunale di Vivi Poggibonsi, con il capogruppo Claudio Lucii, dalla stessa sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, da forze politiche come l’Unione comunale del Partito Democratico per voce della segretaria Lore Lorenzi. Adesso il via a questo iniziale tavolo di confronto, per esaminare dai diversi punti di osservazione un problema emerso già nel mese di dicembre, in seguito all’annuncio di Vitap della disdetta della contrattazione di secondo livello.

Paolo Bartalini