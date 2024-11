VisMederi tra le aziende con i migliori risultati

VisMederi è tra le trecento aziende a più rapida crescita del 2003, secondo la classifica pubblicata dal Financial Times in collaborazione con Statista. L’azienda senese si colloca al 188esimo posto.

"Ogni anno – prosegue la nota – la classifica mette in evidenza le aziende europee che si distinguono per la loro resilienza, gli approcci innovativi e la crescita strategica. Quest’anno l’elenco comprende solo 55 aziende italiane. Per VisMederi, questo riconoscimento sottolinea l’impegno per l’eccellenza nella ricerca scientifica, nella sperimentazione di vaccini e nelle iniziative di salute globale".

"Essere nominati tra le aziende europee a più rapida crescita è una testimonianza della dedizione di tutto il nostro team, che porta avanti costantemente la nostra missione di sostenere i progressi nell’immunologia, nella salute pubblica e nello sviluppo dei vaccini – ha detto Emanuele Montomoli, Fondatore e Cso di VisMederi –. Negli ultimi dieci anni, VisMederi è cresciuta da un’iniziativa di ricerca mirata a un leader influente nel settore".

Per Montomoli, il risultato "non è solo una pietra miliare, ma anche una fonte di motivazione. VisMederi continua a impegnarsi per garantire l’eccellenza scientifica e a perseguire collaborazioni d’impatto per sostenere soluzioni di salute pubblica. La nostra inclusione in questa classifica del Financial Times e di Statista rafforza la nostra visione di essere all’avanguardia dei progressi scientifici nel campo dell’immunologia e della scienza dei vaccini".