Violenza di genere. Un seminario al polo didattico Le Scotte

Fondazione Onda, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week, che si terrà da domani al 27 novembre, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarsi alla rete di servizi antiviolenza. L’AouS aderiscecon l’evento ’Violenza di genere: come prevenirla, riconoscerla, affrontarla’, in programma venerdì dalle 10 alle 12 nel lotto didattico. Referente del servizio è Alessandra Masti (in foto con Vittoria Doretti), direttrice del Master in Codice Rosa.