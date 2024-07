Viabilità rivoluzionata. Lavori all’acquedotto, le novità fuori Camollia

Viabilità rivoluzionata da questa mattina e fino al 9 agosto nell’area Antiporto, viale Vittorio Emanuele II, porta Camollia, via Biagio di Montluc, via Sauro. Motivo, lavori urgenti di riparazione della condotta idrica da parte dell’Acquedotto del Fiora

Ecco i principali provvedimenti.

In viale Vittorio Emanuele secondo, nelle vicinanze del semaforo, i veicoli non potranno transitare nella corsia di destra e non sarà possibile svoltare verso via di Montluc, ma solo verso via don Minzoni. Peraltro, in precedenza, i veicoli provenienti da viale Cavour e piazza Amendola e diretti verso la zona stadio - Fortezza o verso strada di Pescaia, dovranno obbligatoriamente percorrere via Ricasoli.

In via Biagio di Montluc sarà in vigore il senso unico di marcia con direzione porta Camollia verso viale Diaz - viale Sauro. Nell’area di intersezione con via Piave, divieto di transito e chiusura di via Piave per allestimento di un’ulteriore area di cantiere. In senso contrario, consentito solo l’accesso all’area di sosta esterna a Fontegiusta e ai residenti, fino alla materiale chiusura della strada posta nei pressi dell’intersezione con via Monte Grappa.

In viale Diaz, per i mezzi provenienti da viale Vittorio Veneto, obbligo di svolta a sinistra verso viale Nazario Sauro. In vigore poi specifiche misure per via Monte Grappa (tra l’altro divieto di transito a mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate e a caravan), via Piave, dove, annuncia il Comune, "ai veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse insistenti nel tratto soggetto al divieto, è consentito raggiungere le proprie destinazioni percorrendo la via in regime di senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in marcia sulla direttrice normalmente consentita".

"Le opere di asfaltatura delle vie – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – sono state eseguite in base a un progetto, illustrato nella Conferenza dei servizi del 22 settembre 2020 a cui erano presenti anche i tecnici di Acquedotto del Fiora, da cui non erano emerse problematiche per i sottoservizi. Mentre il guasto in viale Vittorio Emanuele II e il cedimento del pozzetto in via Montluc potevano essere di difficile valutazione preventiva, le difficoltà riscontrate sulle valvole di viale Vittorio Emanuele II sono legate a una gestione non ottimale della manutenzione ordinaria della rete idrica. È purtroppo necessario effettuare tempestivamente queste opere di ripristino per evitare che l’acqua arrechi ulteriori danni al corpo stradale e cedimenti della struttura, ma saranno inevitabili importanti disagi per la viabilità".