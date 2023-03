Veleno II "Io e Remorex ci siamo Spero che le rivali siano più libere E tornino a giocare, troppe regole"

di Laura Valdesi

Remorex, il biondo che vince scosso, ha 13 anni ma ci riprova.

"Sta di lusso. Lui è come me: più invecchia e più ha fantasia. Il gioco del Palio deve essere la fantasia di divertirsi, sennò non ci devi venire", mette la mani avanti Massimo Columbu detto Veleno II.

Quindi ci risiete, tu e Remorex.

"La fantasia c’è, di tutti e due. Per lanciarsi, intendo".

Com’è stato il periodo dopo il palio di agosto nella Civetta?

"E’ iniziato il lavoro duro, sono arrivati puledri su puledri. Terminata la doma, si rinizia il gioco del Palio".

Sono venute le Contrade?

"Per un fantino come me è dopo il 30 di maggio che si capisce qualcosa. Dopo l’estrazione si vede che combinare".

Qualcosa vuoi combinare?

"Come sempre".

Con la Civetta non vi siete certo lasciati bene.

"Quando ti vince l’avversaria è normale. E’ andata male, è cambiato capitano. E’ andata così... Quando l’ho fatto un pochino più pesante (di fermare l’avversaria nel Valdimontone, ndr) sembrava fosse successa una strage, adesso se non fai niente non va bene comunque. Il bello del Palio è anche questo".

Veleno ha nulla da rimproverarsi per com’è andata la stagione 2022?

"No, sono uno che guarda sempre avanti. Spero semmai che ritorni un po’ il Palio vero e che le nemiche siano lasciate fare il loro gioco. Più libere. Se mi dici stai fermo so starci. Lo faccio. Se si vuole esagerare si esagera però tocca vedere chi si prende questa responsabilità".

Troppe regole?

"Se il Palio deve essere chiamato sempre così bisogna riportalo alla tradizione, sennò sta diventando più ’regolare’ delle corse in ippodromo. Fra un po’ diventerà con le gabbie".

Con le nuove regole del Protocollo non verremo più a chiedere se porti Remorex o no.

"Diciamo che è un gioco. Vedi qui c’è gente con cui vado dopo a pranzo. Uno di questi proprietari ha un cavallo che da solo vale tutti quelli venuti alle visite. Però il Palio è divertente, arrivi qui con un camioncino, tutto all’aperto. Sembra quei documentari della Patagonia. E’ il suo bello".

Tanti cavalli domati da te nel 2021 sono arrivati a corse di gruppo 1.

"Una soddisfazione però il Palio è per me una passione grande. Quando portano i puledri a domare e vedendo Remorex dicono ’che ci fa quest’affare qui’ rispondo subito che lui non si tocca. E’ che è più famoso di tutti. Certo lo so che è come vedere una persona normale accanto a super modella".