Variazione di bilancio. Più servizi ai cittadini

Approvata l’ultima variazione al bilancio preventivo di fine anno, contrarie le opposizioni. "Una variazione – spiegano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini – che consente di dare risposte in termini di servizi e investimenti alla comunità. Maggiori risorse Imu da azioni di recupero; di 50mila e 403mila euro sui matrimoni, gestione musei, parcheggi auto, bus turistici, bagni pubblici, farmacia, asilo nido e sorveglianza pre-post scuola; sanzioni al codice della strada e dal Cosap. Di contributi statali 15.584,49 euro per il trasporto alunni disabili, centri estivi, e contributi regionali per 34.556,31 euro, di cui 313 euro per il saldo affitti, per un totale di 5.313 euro di risorse trasferite, e 34.243,31 gestione dell’asilo nido". Si ricorda poi che "sulla spesa corrente allochiamo risorse a garantire le misure ‘sociali trasversali’ anche per il 2024. Ci facciamo carico a supporto delle fasce più deboli della comunità per 80mila euro e 52mila euro per i contributi alle famiglie con Isee fino a 15mila euro sulla Tari e 8.700 euro per risorse per il contributo al diritto allo studio".

R.F.