Valdimontone, Nerozzi fa il bis: "Accolto da un lungo applauso. La promessa? Vincere il Palio"

"Sono stato eletto con il 92% dei consensi. Onestamente mi fa molto piacere perché questo vuol dire avere vicino la Contrada. Una bella dose di fiducia", ammette Aldo Nerozzi. Venerdì sera è stato confermato capitano del Valdimontone per il biennio 2025-2026.

Capitano Nerozzi, perché a suo avviso un risultato percentualmente così rilevante?

"Forse perchè ho ricoperto tanti ruoli e, sicuramente, non sono arrivato, come si dice spesso, con la piena. E poi forse è piaciuto il lavoro svolto negli ultimi due anni".

Si riparte proprio da quest’ultimo in vista del nuovo biennio?

"Sempre da quello che si è già iniziato".

Oltre ai nomi importanti quali Scompiglio e Gingillo, vicini ai Servi, il Valdimontone aveva guardato a Salvatore Nieddu. Un investimento su cui continua a puntare?

"Certamente".

All’assemblea cosa ha detto dopo l’elezione?

"Ero più emozionato venerdì scorso che due anni fa. Entrare nella sala delle vittorie accolto da un lungo applauso è stato un momento intenso. Ho ringraziato tutti promettendo che cercherò di fare ancora di più".

Il mossiere Renato Bircolotti potrebbe essere confermato?

"Credo che se ne debba parlare fra capitani ma che sia anche un argomento da affrontare con l’amministrazione".

Tanti suoi colleghi sostengono che nel 2025 ci sarà un parco cavalli importante.

"Anche quest’anno, sebbene a luglio gli esordienti fossero troppi, c’è stato complessivamente un bel gruppo. E nel 2025 saranno a disposizione cavalli con la ’D’ che hanno fatto esperienza. Fra questi alcuni pronti per il Palio".

Benitos, il barbero vittorioso della Lupa, rischia l’esclusione per superiorità?

"Penso di no. Ci sono stati cavalli interessanti, ripeto, a luglio e agosto. Ha vinto lui ma potevano vincere anche altri".

Velluto entra di diritto fra i fantini che nel 2025 potrebbero essere di sicuro a cavallo?

"Secondo me sì. Una grandissima corsa in cui ha certo avuto l’aiuto del cavallo però in groppa a spingerlo c’era lui".

Staff Palio e stalla già decisi?

"Qualche giorno ancora poi presenterò la squadra".

Cosa promette al Valdimontone?

"Di vincere il Palio, sennò che ci sto a fare!"

Laura Valdesi