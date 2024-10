Unione Comuni, Zacchei presidente: "Ecco le nostre prossime sfide"

Degli attuali sindaci in carica, il ruolo di presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese lo avevano già ricoperto Francesco Landi, primo cittadino di Sarteano, Giacomo Grazi, alla guida del Comune di Torrita di Siena ed Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni e presidente della Provincia di Siena. Adesso all’elenco si aggiunge Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga e che nel periodo targato Carletti (che ha rimesso il mandato, spiega una nota, a pochi giorni dalla sua elezione a presidente della Provincia) era il vicepresidente con la delega al Piano strutturale intercomunale. La Giunta dell’Unione dei Comuni, formata dai sindaci dei dieci Comuni della Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Trequanda oltre che Sinalunga), si è riunita lunedì 28 ottobre e il nome di Edo Zacchei ha messo tutti d’accordo. Il neo-eletto ha parlato di "motivo di orgoglio e di responsabilità che mi spinge a continuare il lavoro fatto" e che "l’Unione dei Comuni rappresenta un elevato ambito di confronto e di elaborazione politico-amministrativa che va oltre i singoli confini comunali e accorcia le distanze amministrative/culturali di un territorio che fino a qualche anno fa era impensabile metterlo a confronto per elaborare progetti comuni". Sul Piano strutturale intercomunale, dove su alcuni temi non sono mancate divergenze di opinione in Valdichiana, Zacchei ha detto che "l’esperienza del Piano strutturale intercomunale che ci accingiamo a portare in approvazione rappresenta la maturata volontà politica di voler guardare questa parte di Toscana in un’ottica più ampia, una visione che ci rende chiaramente più competitivi nelle programmazioni e gestioni future. Tanti progetti che sono ormai consolidate esperienze in fatto di confronto e di risultati ottenuti, a partire dal grande lavoro svolto sulla candidatura a Capitale della Cultura che ci ha consegnato un dossier da non disperdere, ai temi sulle progettualità legati al percorso delle aree interne su cui dobbiamo focalizzarsi nei prossimi mesi". Zacchei ha anche aggiunto che "un ragionamento puntuale lo faremo sulla necessità di programmare, in una visione strategica, il futuro dell’Unione dei Comuni, anche e soprattutto, con una attenta valutazione al tema della dotazione organica. La vicina inaugurazione, e utilizzo, della nuova sede (che sarà sempre a Sarteano, ndr) sarà da stimolo a un rilancio complessivo del lavoro".

L.S.