Un’estate alle terme. Tra benessere e natura

Al via la stagione estiva delle terme di Chianciano. Un approccio olistico alla salute, il filo conduttore: dalle attività per i bambini ai trattamenti detox per rimettersi in forma; dalle aperture serali per un bagno al chiaro di luna alle Piscine termali Theia, al relax rigenerativo delle Terme sensoriali. Novità assoluta della stagione 2024 è la Village Card che garantisce sconti e gratuità, incluso un accesso gratuito alla Palestra della salute e un servizio navetta tra gli stabilimenti termali. Con la Village Card, accesso gratuito alle Piscine termali Theia e ottenere sconti su concerti serali, Terme sensoriali e Sali di Chianciano.

Il Parco Acqua Santa promette un’estate di benessere, sport e natura. Gli appuntamenti da non perdere alle Piscine termali Theia sono: i Bagni di notte, un evento estivo unico, tutti i sabati da giugno a settembre, con ingressi alle 19.30 e alle 24, che combina cene deliziose, musica dal vivo e bagni termali, offrendo un’esperienza unica di convivialità e relax. Al Parco Acqua Santa, dal 1° luglio al 29 settembre, esperienze e appuntamenti imperdibili con musica dal vivo, ballo, cultura, sport e svago. Ginnastica dolce o yoga all’aperto: a pagamento o in esclusiva con la Village Card 2024.

Tanta la musica fra i concerti classici ‘I Suoni di Sillene’ e appuntamento pomeridiano con musica dal vivo per ballare tutti i giorni dalle 17 alle 19. A tu per tu con il medico termale: conferenze mediche ogni venerdì alle 9.30. Degustazioni di prodotti tipici della Val d’Orcia, Val di Chiana e Umbria ogni giovedì dalle 17 alle 19. Cinema sotto le stelle: dal 19 giugno fino al 31 agosto, a cura di Clevillage. Gala serali. Serate di ballo all’aperto con musica dal vivo in collaborazione con Associazione Albergatori Federalberghi.

Anna Duchini