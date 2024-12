Una nuova sede per il Moto club

Avrà una nuova sede il Moto club Poggibonsi. Sabato 14 dicembre il sodalizio inaugurerà i locali di via Martiri di Belfiore come centro di riferimento aperto ogni venerdì, anche come punto di ritrovo, per l’organizzazione delle attività agonistiche, ricreative e sociali. Nella stessa data è prevista la cena degli auguri per le prossime Festività da parte del Moto club Poggibonsi, che anche in questo 2024 si è distinto per i successi - spicca il terzo titolo italiano di Mauro Romano nel motocross epoca, categoria B1 - e per il progetto di Mototerapia a favore di Anffas Alta Valdelsa, promosso per il secondo anno consecutivo.