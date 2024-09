Un quadro in dono alla Chirurgia toracica dall’86enne Mauro Sensi

"Ho lasciato qui un pezzo di me stesso: ne è valsa la pena. A ogni chiamata una pronta risposta. Di giorno, di notte. Emozione unica aver vissuto qui, dall’oscurità alla luce. Da oggi sicuramente saprò dare di più. Vi abbraccio tutti insieme e vi ringrazio con tutto il mio cuore". È il messaggio che compare a margine del quadro donato da Mauro Sensi alla Chirurgia toracica delle Scotte, diretta dal professor Piero Paladini. Il signor Sensi, 86 anni, ha subito un’operazione chirurgica e un periodo di degenza in reparto più lungo del previsto. L’affetto è nel dono di un quadro raffigurante due alberi polmonari, prima secchi e poi in fiore.