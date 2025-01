Un incontro all’Accabì. Sul tavolo i temi caldi

Il potenziamento del Pronto soccorso di Campostaggia, questione molto sentita in Valdelsa, è solo uno dei tanti argomenti che saranno affrontati nell’incontro pubblico in programma oggi alle 17 all’Accabì di Poggibonsi. "I luoghi della cura. Ospedale e servizi sanitari territoriali, investimenti e realizzazione": questo il tema dell’importante iniziativa, promossa dal Comune di Poggibonsi insieme all’Azienda Usl Toscana Sud Est e alla Società della Salute Alta Val d’Elsa, come occasione per condividere e approfondire i progetti e gli investimenti che riguardano il presente e il futuro.

All’incontro interverranno l’assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini, Biancamaria Rossi, direttrice della Società della Salute e della Zona Distretto Alta Val d’Elsa della Asl, Lucia Grazia Campanile, direttrice dell’ospedale di Campostaggia. "Ci confronteremo sui progetti e sul quadro complessivo degli investimenti di natura sanitaria che riguardano il territorio - afferma la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni – Parleremo di ospedale e dello stato di avanzamento del progetto per il nuovo Pronto Soccorso e per la nuova camera del commiato. Faremo il punto sulla riorganizzazione dei servizi in via della Costituzione, oggi e in vista della futura Casa di Comunità".

La sindaca lancia inoltre un appello ai cittadini. "Invitiamo tutti e tutte a partecipare - dice - per condividere gli aggiornamenti sui progetti e sugli investimenti che riguardano la sanità e per confrontarci su questioni fondamentali per la nostra salute e per la qualità della vita della comunità".

Marco Brogi