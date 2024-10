Un corso per imparare la Lingua dei Segni. Al via dall’8 novembre

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso base per imparare la Lingua dei Segni, organizzato da MPDFonlus e rivolto a adulti e studenti dai 17 anni in su. Il corso, tenuto dalla docente sorda Giuseppina di Nardo, permetterà di apprendere le basi della Lingua dei Segni italiana, la grammatica e la struttura delle frasi e affrontare uno scambio comunicativo di base in questa lingua. Il corso si articola in 25 incontri a cadenza settimanale dall’8 novembre prossimo al 30 maggio 2025, ed è offerto in modalità mista con alternanza di lezioni online a lezioni in presenza. È possibile iscriversi al corso compilando un form presente alla pagina dedicata al corso sul sito di MPDFonlus entro il 31 ottobre, ed è richiesta una quota di partecipazione necessaria per coprire i costi di attivazione del corso. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sono disponibili sul sito.