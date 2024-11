Tutto è pronto per la Carriera di San Martino

Si entra nel vivo per l’edizione n. 45 della Carriera di San Martino, la corsa dei carretti che animerà il weekend di Sinalunga. I 9 rioni sono pronti a regalare emozioni guidando il mezzo nella ripida discesa della parte alta del paese. Oggi alle 18 le prove libere, con un primo ’assaggio’ del percorso in notturna, ma già nel pomeriggio saranno attivi gli stand dove mangiare e bere qualcosa grazie allo street food dei rioni che tornerà anche domenica mattina. Dalle 21, in piazza Garibaldi, l’appuntamento è con l’esibizione del Gruppo sbandieratori e tamburini dei rioni. Da sottolineare che, ormai da qualche anno, ogni rione ha un proprio equipaggio femminile che può rivelarsi decisivo per la vittoria finale della corsa. Le temperature stanno calando, gli atleti si sono allenati durante l’inverno per essere pronti al meglio: domenica sarà una lunga giornata, alle 11.30 l’inizio della prima batteria di gara, alle 14.30 la seconda batteria e, a seguire, la finale e la premiazione del rione vincitore. La giornata finale inizierà prima, alle 10.30 la sfilata che raggiungerà la Collegiata di San Martino per la benedizione. Prima della corsa, infatti, i carretti e i componenti dell’equipaggio riceveranno la benedizione dal parroco di Sinalunga di fronte al sagrato della Collegiata. Il corteo, che partirà dal parco del Cassero, sarà accompagnato dai figuranti della rievocazione storica di San Martino, a cura dell’associazione culturale Astrolabio. Lo stendardo della Carriera di San Martino è stato realizzato dalla sinalunghese Veronica Mencacci.

L.S.