Turismo, workshop per operatori. Aziende sostenibili e competitive

Domani, a partire dalle 9:30, la Sala Bozzini di Palazzo del Capitano, in Piazza Grande a Montepulciano, ospiterà un workshop gratuito dedicato agli operatori turistici. L’incontro, incentrato sui temi della responsabilità ambientale, offrirà ai partecipanti la possibilità di ottenere un primo rating di sostenibilità per la propria impresa. L’iniziativa, promossa dal Comune nell’ambito delle azioni previste dalla certificazione “Destinazione Turistica Sostenibile” GSTC, mira a fornire strumenti pratici alle imprese turistiche per adottare modelli sostenibili, accrescere la propria competitività. "Con la certificazione GSTC, Montepulciano non solo si impegna a preservare il suo straordinario patrimonio naturale e culturale, ma invita anche le imprese locali a essere protagoniste di una trasformazione verso un’economia turistica più responsabile e duratura", afferma il Sindaco Michele Angiolini.

Gli operatori turistici interessati sono invitati a confermare

la propria partecipazione scrivendo a [email protected].