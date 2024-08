Tubatura idrica rotta. Profonda voragine nel centro di Acquaviva

È stata la rottura di un condotto in cemento che convoglia acque bianche a provocare il cedimento di un tratto della sede stradale in via Torricelli che, nel centro abitato di Acquaviva, collega la strada provinciale 326 con la zona residenziale. L’acqua ha progressivamente trascinato a valle la terra che sostiene l’asfalto; si è così aperta una voragine lunga circa quattro metri e profonda tre. Il cedimento si è verificato nel tratto più alto della via. Per l’intervento, condotto dal Comune, sono previste alcune settimane di lavori.

Diego Mancuso