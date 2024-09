Truffata Nuovo raggiro a donna anziana

Anziana colligiana truffata lo scorso week-end. A distanza di qualche mese da un caso che fece clamore per l’inseguimento dei carabinieri di tre truffatori sull’Autopalio, la storia si è ripetuta, con il medesimo metodo: "Signora, sua nipote sta male, ci ha detto di venire qui per poterla aiutare".

La signora, preoccupata, ha aperto la porta e i truffatori sonoentrati. Mentre una donna la distraeva l’altro ha agito in piena autonomia di fatto svaligiando la casa, mentre a pochi passi si festeggiava la Madonna de Le Grazie. Non bastano gli avvisi, l’opera informativa dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. Esistono ancora truffe che vanno a buon segno, purtroppo. L’aspetto certamente peggiore è che nel mirino ci sono soggetti fragili. La zona più colpita quella di Colle Alta, nonostante la presenza massiccia di telecamere sia private che pubbliche.

Sulle tracce dei truffatori le forze dell’ordine che consigliano nuovamente di non far entrare in casa soggetti estranei e di segnalare immediatamente eventuali episodi al 112.

Lodovico Andreucci