"Trasferimenti al Meyer?. Solo il 4,5% per traumi"

"La commissione referente della ’Rete ortopedico-pediatrica Toscana’ ha fornito indicazioni chiare: il nostro ospedale è tra i più virtuosi nel delineare in maniera corretta quali bambini con affezioni ortopediche devono essere centralizzati al Meyer di Firenze. Fra gennaio e settembre 2024 ci sono stati 1.333 accessi di trauma pediatrico agli arti superiori o inferiori al Pronto Soccorso e, di questi, solo 60 pazienti, pari al 4,5% del totale, sono stati indirizzati al Meyer".

Così il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, chiarisce la questione della competenza ortopedica, al centro di una interrogazione in consiglio comunale.

"Solo per 28 dei 60 bambini inviati - prosegue il primario – potrebbero essersi verificate alcune inappropriatezze di invio e, per questo motivo, è in via di costituzione un gruppo di lavoro della rete pediatrica regionale per definire in maniera puntuale i criteri di una eventuale centralizzazione delle casistiche di trauma minore, al quale parteciperà anche la nostra azienda". Dunque non tutti i bambini e ragazzi che incorrono in traumi ortopedici sono indirizzati dall’ospedale senese al pediatrico Meyer: "Si devono centralizzare - ancora il professor Grosso – quelle patologie gravi che necessitano, potenzialmente, interventi Neurochirurgici oppure complessi interventi ortopedici come, ad esempio, nel contesto di gravi politraumi. Al momento, inoltre, devono necessariamente afferire all’Ospedale Meyer i lattanti che abbiano un potenziale bisogno della terapia intensiva pediatrica".