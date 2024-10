Tra funghi, castagne e Palio del boscaiolo

Torna il primo fine settimana autunnale a Vivo d’ Orcia con sagra del fungo e delle castagna della Valdorcia. Un weekend all’insegna della gastronomia e della buona cucina in uno dei caratteristici borghi della Toscana ricco di boschi, castagneti e sorgenti di acqua. Una festa dove si potranno fare escursioni e passeggiate guidate nei luoghi più caratteristici del paese. La festa, come detto, si svolgerà in questi primi due fine settimana e avrà il suo culmine domenica 20 quando si svolgerà l ‘attesissimo Palio del boscaiolo. Il Palio del boscaiolo si disputa tra i due rioni principali del paese di Vivo d’ Orcia. È una gara fino all’ultimo taglio effettuato con un affilato segaccio manuale che ricorda l’antica vocazione della gente di Vivo, per lo più carbonai e tagliatori di bosco. Come detto sono due i rioni che si contenderanno il Palio artisticamente realizzato da un pittore di fama: sono Pian delle Mura che rappresenta la parte alta del paese, e Caselle che è il borgo o centro storico del paese.

La sfida consiste nel tagliare manualmente alcuni tronchi rispettando tempi di taglio e misure. Tutto viene giudicato da un giurì che alla fine dovrà decretare il vincitore. Una gara dove la precisione dei tagli delle rondelle di legno realizzate a fine segatura si unisce allo sforzo dei sei tagliatori per ognuno dei due rioni, che devono svolgere il compito nel minor tempo possibile. Per entrambi i rioni vige l’attenta vigilanza di un capitano di squadra che decide le varie mosse durante la gara di taglio. L’ edizione del 2023, la ventunesima, è stata vinta dal rione di Pian delle Mura e si è svolta nuovamente nel sagrato dell’antica chiesa di San Marcello Papa, all’interno della bellissima contea dei Conti Cervini del Vivo d’Orcia.

Giuseppe Serafini