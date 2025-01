Tornano gli open day del Punto nascita. Sabato prossimo c’è il parto in acqua

Con il nuovo anno tornano gli appuntamenti con gli open day del Punto nascita dell’ospedale valdelsano di Campostaggia. Una volta al mese si aprono le porte per i futuri genitori interessati a conoscere i servizi offerti. A partire dall’incontro in programma sabato 25 gennaio, inoltre, ogni volta sarà affrontato un tema specifico da parte degli esperti dell’importante settore. Si inizia con il parto in acqua. Gli incontri sono a cura di un’équipe di professionisti composta da ostetrica, ginecologa/o, pediatra, infermiera della neonatologia e anestesista. Una prima parte informativa, che avrà luogo nell’auditorium Carlo Buffi dell’ospedale di Campostaggia, sarà seguita dalla visita del reparto, delle sale parto e delle stanze del parto naturale all’interno del padiglione stesso. Un’ostetrica accompagnerà le future mamme, o le future coppie, rispondendo alle domande degli utenti medesimi. Per informazioni, rivolgersi dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì al 0577 994302. A febbraio, invece, sarà approfondita: la medicina complementare in ostetricia, in collaborazione con il dottor Franco Cracolici.