Torna la ’Plasma Week’ Donazioni volontarie dal 22 al 27 luglio

Per incentivare la donazione di sangue ed emoderivati nel periodo estivo, si terrà la ‘Plasma week’. L’iniziativa prenderà il via a partire da lunedì 22 fino a sabato 27 luglio negli spazi dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, con particolare attenzione alle donazioni di plasma, in concomitanza alla fisiologica carenza di donazioni che in questo periodo si registra annualmente. La ’Plasma week’ è organizzata per il secondo anno consecutivo dal Centro emotrasfusionale dell’Aou senese con le associazioni di volontariato Anpas, Avis, Cri, Fratres e Gruppo donatori di sangue delle Contrade.