Torna la ’Bright night’. Locatelli al graduation day

Sarà il professor Franco Locatelli l’ospite del Phd, graduation day dei ricercatori dell’Università di Siena: la cerimonia, dedicata a coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nell’ultimo anno accademico, si terrà nell’aula magna del Rettorato il 27 settembre. E avrà come ospite, con un intervento, il presidente del Consiglio superiore di Sanità.

La cerimonia rientra negli appuntamenti di ’Bright-Night’, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, che si svolgerà il 27 settembre.

Bright-Night unisce l’acronimo ’Brilliant researchers impact on growth health and trust in research’ con la parola ’notte’ ed è il grande evento on cui Università e Centri di ricerca portano in strada l’attività di studio svolta nei laboratori; la più grande iniziativa europea di divulgazione della scienza, che si tiene in contemporanea in molte città italiane ed europee. Il presupposto è che i ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca.

Ogni anno l’ateneo senese, insieme all’Università per Stranieri porta in strada centinaia di stand con dimostrazioni, esperimenti, laboratori, mini-conferenze, documentari e visite guidate. Il professor Franco Locatelli è stato invitato a tenere il suo intervento con una testimonianza personale sulla ricerca scientifica: è stato coordinatore del Comitato scientifico per la pandemia Covid. E’ inoltre docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del dipartimento di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Paola Tomassoni