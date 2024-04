Tir si ribalta, code chilometriche. Quattro feriti nell’incidente sull’A1

Code di chilometri con traffico bloccato a lungo e il consiglio di percorrere la viabilità interna in Valdichiana. Sono le conseguenze dell’incidente che si è verificato ieri mattina, intorno alle 8.40, sull’Autostrada del sole, tra i caselli Chiusi e Valdichiana Senese. Un incidente che ha visto il ribaltamento di un Tir coinvolgendo due auto e che ha provocato quattro feriti: un 68enne, una 33enne, un 55enne e un 35enne sono stati trasportati in codice 2 al policlinico di Santa Maria alle Scotte. Sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 1, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chiusi, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Montepulciano, l’automedica di Nottola, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per i rilievi sul luogo dell’incidente e per regolare il traffico.

Un incidente che ha richiamato quello di pochi giorni fa trenta chilometri più avanti, tra Arezzo e Valdarno, che aveva avuto conseguenze meno gravi per le persone (nessun ferito) ma con un impatto amplificato sulla viabilità, con l’Italia di fatto per qualche ora spezzata in due.

Ieri mattina Autostrade per l’Italia ha comunicato il grave incidente, annunciando cinque chilometri di coda in poco tempo e l’invito a utilizzare percorsi alternativi con l’uscita obbligatoria a Chiusi dove in breve si sono verificate altre code. L’indicazione era di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Valdichiana, invitando addirittura chi poteva ad anticipare uscendo a Orte e poi percorrendo la E45.

Poco prima delle 12, quindi dopo una pausa di tre ore, la società ha annunciato la riapertura del tratto dell’A1 interessato dall’incidente. Un tempo necessario soprattutto a rimuovere il mezzo pesante che, ribaltandosi aveva occupato l’intera carreggiata. In quel momento i chilometri di coda erano cinque tra Chiusi e Valdichiana e sette prima dell’uscita obbligatoria per Chiusi. "Sul posto – l’annuncio – il personale di Autostrade per l’Italia è impegnato nella distribuzione di generi di primo conforto agli utenti in coda. Per le brevi percorrenze verso".