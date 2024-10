The Invisible Extinction . Il film sul microbioma ai Fisiocritici

Sarà la prima proiezione pubblica italiana del film documentario The Invisible Extinction – Dove sono i nostri amici microbi dedicato al microbioma, la flora batterica. Ad organizzarla l’Accademia dei Fisiocritici il 25 ottobre alle 16.30 nell’ambito degli incontri ’Medicina oggi’. Il film, diretto da Steven Lawrence e Sarah Schenck, è ispirato dalle ricerche dei professori americani Martin J. Blaser e Maria Gloria Dominguez Bello che per l’occasione saranno presenti alla proiezione. Obiettivo è far conoscere e sensibilizzare sull’importanza del microbioma e sul ruolo per la salute umana.