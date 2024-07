Test sugli impianti sportivi. Lavori e gestione sotto la lente del Comune

Tour degli impianti sportivi per la Commissione Sport, guidata da Silvia Armini, che ha visitato le principali strutture per l’attività fisica con l’assessore Lorenzo Lorè, il presidente del Consiglio comunale Davide Ciacci e i tecnici del Comune. Prima tappa è stata la piscina comunale dell’Acquacalda, in cui, oltre alla verifica dello stato delle due vasche, è stato effettuato un sopralluogo negli spogliatoi e dei locali a uso pubblico.

Nel campo da calcio ’Bertoni’, la Commissione ha verificato il risultato dei primi urgenti lavori di ristrutturazione effettuati dal Comune per consentire lo svolgimento delle attività al Siena Fc. L’impianto sarà nuovamente oggetto di lavori in agosto, quando la squadra sarà impegnata nel ritiro in Umbria. Nel velopattinodromo ’Bruno Tiezzi’, impianto ristrutturato recentemente (2022), non c’è necessità di agire. Vicino c’è il campo dedicato agli arcieri, in cui svolgono attività circa 60 sportivi. La struttura ha ricevuto recentemente il riconoscimento regionale di ’Centro sportabile’ e si attendono ora i necessari interventi che permettano l’accesso dei disabili. Infine il sopralluogo al complesso che comprende il campo da rugby (’Sabbione’), lo skate park in fase di realizzazione e la nuova struttura dedicata all’arrampicata.

Per la pista da skateboard, i lavori sono stati momentaneamente interrotti per le alte temperature, che rovinverebbero i materiali di nuova posa. Verso il completamento, invece, la costruzione delle pareti di arrampicata. Infine, il sopralluogo allo stadio ’Franchi’. Qui sono diversi gli interventi necessari per garantire la piena fruibilità dell’impianto: la risistemazione del manto erboso, la riqualificazione dei locali interni, degli spogliatoi e delle docce, il ripristino della piastrellatura e di alcune finestre. Al momento si è intervenuti con piccoli lavori, altre opere sono programmate dal Comune per le prossime settimane.

Soddisfatto l’assessore Lorè, reduce con il vicesindaco Michele Capitano da un incontro a Roma con il ministro allo Sport Andrea Abodi: "Abbiamo ripreso un percorso iniziato con il ministro in campagna elettorale, abbiamo ripercorso le priorità dello sport senese e parlato di future collaborazioni per portare in città eventi di media e grande dimensione". E sul tour della Commissione: "Ci siamo concentrati sulle modalità di gestione delle attività sportive, raccogliendo quesiti e problematiche da parte dei vari gestori – ha detto Lorè –. Quanto al ’Franchi’, servono interventi strutturali, a cui con il tempo cercheremo di dare risposte".

Infine la presidente Armini: "Tutte le società di gestione hanno offerto la massima collaborazione. La situazione generale degli impianti sportivi, tra interventi in corso e programmati, nel complesso è soddisfacente". L’unica nota stonata è rappresentata dallo stadio comunale: "Vedere il ’Franchi’ in certe condizioni con il campo giallo che va riseminato e gli spogliatoi nel totale degrado, mi ha fatto venire il magone, ma il Comune si è impegnato a provvedere. Il futuro? A settembre visiteremo il Palasport dove sono in corso i lavori. Lo faremo prima della data prevista per la restituzione alle società sportive".