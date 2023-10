Terre di Siena, pioggia di premi ’Prima di andare via’ miglior film

Al Teatro dei Rozzi è andato in scena l’ultimo atto del Terra di Siena International Film Festival. Applausi, gioia, sorpresa e tanta voglia di cinema per la manifestazione senese giunta quest’anno alla sua ventisettesima edizione. Tanti i riconoscimenti assegnati. Tra i principali, il premio per il miglior film è andato a ‘Prima di andare via’ di Massimo Cappelli; il premio come migliore attore a Cesare Bocci per ‘Nina dei lupi’; migliore attrice a Jenny De Nucci per ‘Prima di andare via’.

Premio Città di Siena a Mimmo Calopresti, presidente onorario della giuria; Seguso Award a Randall Paul per ‘Unlucky to love you’ e a Luca Calvani per ‘Il cacio con le pere’; migliore regia a Giuseppe Gandini per ‘Tre storie in bottiglia’; migliore opera prima a ‘Terezin’ di Gabriele Guidi; Premio attore della critica a Francesco Ciampi per ‘Il cacio con le pere’; Premio attrice della critica a Paola Lavini per ‘Knockdown’; attrice emergente a Sara Ciocca per ‘Nina dei lupi’; Gran premio della giuria a Luisa Parrino per ‘Tramonto a Nord Ovest’; Gran Premio della critica a ‘Unlucky to love you’ di Mauro John Capece; Premio del pubblico a ‘Lo sposo indeciso’ di Giorgio Amato.

E poi ancora il premio per il miglio film internazionale a ‘Follia’ di Charles Guerin Surville; menzione speciale sezione internazionale al film ‘Normale’ di Olivier Benoit; Premio speciale della Giuria a Yassmin Pucci per ‘Elohim’; miglior documentario a ‘Gente strana: Watu Wu Ajabu’ di Marta Miniucchi. Migliore cortometraggio a ‘Il ballo’ di Susy Laude; migliore regia di cortometraggio a Alessandro Zizzo per ‘L’estate di Virna’; migliore attore cortometraggio a Dino Abbrescia per ‘Il ballo’; migliore attrice di cortometraggio a Lea Mornar per ‘L’ultimo saluto’. Premio speciale a Federico Moccia per ‘Mamma qui comando io’ e Premio Manuel De Sica a Nicola Piovani, che sarà ritirato nel corso di un’iniziativa a Firenze.

"Siamo molto soddisfatti di tutta la manifestazione – afferma il direttore artistico, Antonio Flamini – perché abbiamo avuto spesso il cinema pieno e gli ospiti hanno partecipato incontrando il pubblico con entusiasmo. Anche le proiezioni della mattina riservate alle scuole hanno avuto sempre il tutto esaurito e per i ragazzi è stata un’occasione davvero importante per potersi confrontare con i registi che sono venuti per presentare i loro film. In questi giorni a Siena c’erano tantissimi eventi, ma il nostro bilancio è decisamente positivo. Adesso pensiamo alla prossima edizione".

Riccardo Bruni